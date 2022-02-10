موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة

يلاقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، بملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج ويملك 48 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام ليدز يونايتد.

وليستر سيتي يحتل المركز 12 في الترتيب بعد خوضه 20 جولة، ويملك في رصيده 26 نقطة.

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة ليستر سيتي:

في سياق متصل، كشف يورجن كلوب موقف محمد صلاح من خوض مباراة ليستر سيتي

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول:" لقد عاد مو الآن، لقد تحدثت معه بالفعل. إنه محبط للغاية بالطبع ، لكنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا الآن.

أضاف:" تحدث مع صلاح وكان أول شيء أخبرني به مو " أنا مستعد للمشاركة مع الفريق".

تابع كلوب:"إنه لاعب متمرس، إنه وحش، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدًا قبل تحديد موقفه من المشاركة أمام ليستر سيتي".

أوضح كلوب:" محمد صلاح لديه فرصة للمشاركة أمام ليستر سيتي لكن ساديو ماني لن يتواجد معنا، إنه يحتفل الآن مع جماهير السنغال بالفوز ببطولة أمم إفريقيا، وعلينا احترام ذلك".