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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-2-2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس 10 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم،أهمها مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X ليستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
أتالانتا X فيورنتينا – 7 مساء

يوفنتوس X ساسولو – 10 مساء 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو X فالنسيا – 10.30 مساء - L'Equipe TV

مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X سموحة – 5.30 مساء

الإسماعيلي X فيوتشر – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب X ضمك – 5.20 مساء

الفيحاء X الفيصلي – 7.20 مساء

يلاقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، بملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج ويملك 48 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام ليدز يونايتد.

وليستر سيتي يحتل المركز 12 في الترتيب بعد خوضه 20 جولة، ويملك في رصيده 26 نقطة.

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة ليستر سيتي:

في سياق متصل، كشف يورجن كلوب موقف محمد صلاح من خوض مباراة ليستر سيتي

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول:" لقد عاد مو الآن، لقد تحدثت معه بالفعل. إنه محبط للغاية بالطبع ، لكنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا الآن.

أضاف:" تحدث مع صلاح وكان أول شيء أخبرني به مو " أنا مستعد للمشاركة مع الفريق".

تابع كلوب:"إنه لاعب متمرس، إنه وحش، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدًا قبل تحديد موقفه من المشاركة أمام ليستر سيتي".

أوضح كلوب:" محمد صلاح لديه فرصة للمشاركة أمام ليستر سيتي لكن ساديو ماني لن يتواجد معنا، إنه يحتفل الآن مع جماهير السنغال بالفوز ببطولة أمم إفريقيا، وعلينا احترام ذلك".

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