العشري: نريد تحسين موقف الطلائع في الدوري.. ولاشين تحمل ما لم يتحمله اللاعبون الكبار

تحدث طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، عن وضع فريقه في جدول الترتيب وركلة الجزاء التي أهدرها لاعب فريقه مهند لاشين في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة.

وقال العشري، في تصريحات ببرنامج الماتش على قناة "صدى البلد": "لاعبو فريقي أدوا بصورة جيدة وأهدروا فرصًا كثيرة في الشوط الثاني ولدينا أزمة في التعامل مع إنهاء الأزمة ونعمل عليها والقادم أصعب ونشد على أيدي لاعبي طلائع الجيش لتحسين الأوضاع".

وتابع مدرب طلائع الجيش:"مباراة مصر المقاصة المقبلة صعبة ولكننا نبحث عن الثلاثة نقاط لتحسين موقفنا في جدول الدوري واستفدنا من بطولة الرابطة بشكل جيد ونجهز عددًا من اللاعبين في الفترة المقبلة".

ووجه رسالة إلى مهند لاشين لاعب فريقه عقب إهداره ركلة ترجيحية مع المنتخب في نهائي النسخة المنصرمة من أمم أفريقيا بقوله:"قدر الله ماشاء فعل فهو تحمل ما لم يتحمله اللاعبون الكبار في ركلة الترجيح وتحمل مسؤولية كبيرة ومازالت خبرته الأفريقية ليست بالكبيرة وأقول لمهند نجوم العالم ضيعوا وليست أول أونهاية العالم".

وأتم العشري:"المنتخب أدى بصورة جيدة في أمم أفريقيا وشخصية مصر ظهرت خلالها ولكن لابد من استغلال فرصة اللقاء الأول هنا أمام السنغال ولم نحصل على البطولة ولكن هناك مكاسب في اللاعبين الذين ظهروا خلال البطولة".