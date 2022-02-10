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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو: لدي عروض من فرنسا وتركيا ولكني مستمر مع الزمالك حتى يأتي العرض المناسب

صدى البلد

كشف أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، عن العروض التي وصلت به خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "لدي عروض احتراف ولكني مستمر مع الزمالك حتى يأتي العرض المناسب".

وأضاف: "تلقيت عروضًا من فرنسا وتركيا وهناك متابعه من نادي في إنجلترا، ولكننا في شهر فبراير، وحتى الانتقالات الصيفية سيكون كامل تركيزي مع الزمالك، وإذا كان نصيبي أن أرحل سأرحل، وأتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا قبل رحيلي".

كما نجح زيزو فى تحطيم رقم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي جورجينو الخاص بتسجيل ركلات الجزاء.

واستطاع أحمد سيد زيزو أن يكسر رقم جورجينو لاعب تشيلسي ويصبح أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا لركلات الترجيح المتتالية ب 18 ركلة جزاء.

ويعتبر جورجينيو هو أكثر لاعب سجل أهدافًا مع تشيلسي في جميع البطولات منذ بداية الموسم الماضي بواقع 17 هدفًا جاءت كلها من ركلات جزاء.

كان حازم امام نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق حرص  علي توجيه رسالة الي لاعبي المنتخب الوطني عقب خسارة منتخب مصر  لقب كأس الأمم الإفريقية  من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح.

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