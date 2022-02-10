أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لـ نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه الصعب على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.

يلاقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، بملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، أنه كان على يقين بالوصول إلى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون.

تحدث طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، عن وضع فريقه في جدول الترتيب وركلة الجزاء التي أهدرها لاعب فريقه مهند لاشين في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة.

كشف محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو المعار من الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.