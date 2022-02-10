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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لـ نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه الصعب على الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

يلاقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، بملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي.. والموبايلات ممنوعة في المنتخب

أكد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، أنه كان على يقين بالوصول إلى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون.

العشري: نريد تحسين موقف الطلائع في الدوري.. ولاشين تحمل ما لم يتحمله اللاعبون الكبار

تحدث طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، عن وضع فريقه في جدول الترتيب وركلة الجزاء التي أهدرها لاعب فريقه مهند لاشين في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة.

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

كشف محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو المعار من الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

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أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

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