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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: 6ر4 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على تحقيق أحلامهم

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن برنامج "فريق أوروبا" أطلق مؤخراً مبادرة كبرى لدعم رواد الأعمال، وخصص 6ر4 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على تحقيق أحلامهم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة وخلف فرص العمل في قطاعات المستقبل.

وقالت فون دير لاين، التي تزور السنغال حالياً، إن أوروبا موجودة لدعم المبادرات الأفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز وصول القارة السمراء إلى قطاعات المستقبل، والقطاعات المبتكرة وتحول الطاقة وقطاعات مثل إعادة التدوير، وبالطبع الرقمنة، التي ستكون دائمًا موضوعًا رئيسيًا في العالم الحديث.

وأضافت( حسبما جاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس) أن أوروبا حريصة بشكل خاص على دعم الفتيات الراغبات في متابعة مهن ريادة الأعمال في أفريقا. ورسالتي إليكم هي: ثقوا بأنفسكم، وثقوا في قدراتكم، وسوف تنجحون. 

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