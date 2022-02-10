مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية في إفريقيا.. ونواب: آليات منظمة اتخذتها الدولة لتحقيق هذا النجاح.. والمقومات التشريعية عامل أساسي

مكتسبات الجمهورية الجديدة..

صناعة النواب: تصنيف مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية من مكتسبات الجمهورية الجديدة

عمرو هندي: آليات منظمة جعلت مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية بأفريقيا

برلماني: مصر حققت التوازن في تشجيع الاستثمار على الرغم من جائحة كورونا

رشح الموقع الأمريكي "بيزنس إنسايدر"، مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، و ضمت قائمة الموقع الأمريكي، مصر إلى جانب دول: نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وكينيا وإثيوبيا وغانا وأنجولا وكوت ديفوار.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يسعى المركز باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية إلى رصد كافة المؤشرات والتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري في المجالات المختلفة، وتعد هذه المؤشرات دليلا على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.

وذكر تقرير الموقع الأمريكي، أن مصر قد ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021- 2022، مؤكداً أن الإحصاءات توضح أيضًا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19)، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا في عام 2021، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفًا الاقتصاد المصري بأنه "اقتصاد مثالي للمستثمرين".

وأكد نواب البرلمان على أنه في في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي، من ارتفاعات في معدلات التضخم، وحالة من الركود في التجارة الدولية، وصعوبات على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن هذه الشهادة مهمة للغاية ولها العديد من الدلالات.

وقال النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ترشيح الموقع الأمريكي "بيزنس إنسايدر" مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، أمر يحمل العديد من الدلالات الهامة التي تؤكد أن الدولة المصرية أصبحت تنعم بالمقومات المؤهلة لطريق الجمهورية الجديدة.

وتابع أبو زيد خلال تصريحاته لـصدى البلد" ان هذه الشهادات الدولية تعد من الدلائل الكبيرة التي تكشف مدى التطور الذي وصلت له الدولة المصرية، لافتا إلى أنه من ضمن المكتسبات التي حصلت عليا الدولة المصرية بعد نجاحها في هذا الملف الهام هو اعتبار مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

وأوضح أمين سر صناعة النواب أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة، الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقيادة الرئيس السيسي بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، موضحا سعيها لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات.

وأكمل النائب شحاته أبو زيد أن الحكومة المصرية سعت في الفترة الأخيرة لاتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين باختلاف جنسياتهم على حد سواء.

وعلق النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على ترشيح موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي الدولة المصرية ضمن لأفضل 10 وجهات استثمارية بالقارة السمراء، قائلا "إن هذه الشهادة في غاية الأهمية خاصة أن هذا الوقت".

وتابع "هندي"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادة تأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاعات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى ما تم من ركود في التجارة الدولية، لافتا إلى أن اعتبار مصر ضمن الوجهات الاستثمارية الأفضل بالقارة السمراء، يعد أمرا طبيعيا ومتوقعا؛ نظرا لما قامت به من جهود كبيرة ومضنية في تحسين بيئة وملف الاستثمار في مصر إيمانا بأهميته البالغة في النهوض باقتصاد الدولة.

ونوه وكيل افريقية النواب، بأنه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلا انه حقق تعافي كبير واستطاع تجاوز العديد من العوائق، التي تواجه المسثتمرين من خلال خلق مناخ جاذب لهم يحتوي على كافة المميزات والمتطلبات.

وتابع النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية، أنه تم التحرك من الدولة المصرية وفق آليات تمت المطالبة بها من المستثمرين، حيث توجيه النظر للتحول الرقمي والشمول المالي، والذي أدى إلى تقديم الخدمات بشكل رقمي والقضاء على البيروقراطية التي واجهت المستثمر بالإضافة إلى تأمين البنية التحيته، وهو ما أدى في النهاية إلى جعل مصر من الوجهات الاستثمارية الواعدة.

وعلق النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على ترشيح موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي الدولة المصرية ضمن لأفضل 10 وجهات استثمارية بالقارة السمراء، مؤكدا الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتؤهلها إلى نيل هذه الشهادة العالمية والتي تثبت ان الدولة المصرية تسير على طريق الجمهورية الجديدة بخطوات واثبة.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد" أن هذه الشهادات تؤكد ما خطته الدولة المصرية من خطوات ايجابية بملف الاستثمار، والذي يأتي بعد بعد التحسن الملحوظ الذى طرأ على الاقتصاد المصري والنتائج الإيجابية التى تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، كما أنه يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها مصر بشأن الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الدولة تسير فى طريقها الناجح وتحقق انجازات كبيرة، الامر الذي دفه هذه المواقع العالمية أن ترشح مصر بأنها ضمن الافضل في الوجهات الاستثمارية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا، وفق ما صرح به مجلس الوزراء سابقا، يعد أمر طبيعي بعد الجهود الدؤوبة التي قامت بها الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار".

واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قامت بتحقيق التوازن المطلوب في تشجيع الاستمار على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على كافة القطاعات .