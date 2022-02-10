واشنطن : تجربة إيران الصاروخية تهدد الأمن الدولي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تجربة إيران لصاروخ باليستي جديد تشكل تهديدا للأمن الدولي .

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن بلادها استخدامت الكثير من أدوات منع الانتشار لتفادي حصول تقدم إضافي في برنامج إيران الصاروخي وقدرتها على نقل التكنولوجيا لاخرين .

وكانت إيران قد كشفت أمس عن صاروخ باليستي جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا أطلق عليه اسم "خيبر شكن" وتعني "مدمر القلعة" وهو صاروخ من "الجيل الثالث"، وبالغ الدقة يعمل بالوقود الصلب، وقادر على اختراق الدروع الصاروخية بقدرة عالية على المناورة أثناء مرحلة الهبوط.

