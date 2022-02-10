مناظر خلابة.. مصر من أفضل الدول للاستمتاع بسياحة رحلات الطرق|انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافاً جديدًا بعنوان "مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق".. جاءت فيه مصر ضمن أفضل دول العالم لممارسة سياحة رحلات الطرق؛ نظرًا لما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة، وشبكة طرق متطورة، ومواقع سياحية متميزة لا يوجد لها مثيل.. كل ذلك مكّن مصر من احتلال المرتبة الـ 27 ضمن 118 دولة طبقًا لمؤشر أفضل الدول لممارسة سياحة رحلات الطرق.

انفوجراف مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق

كما جاءت في مقدمة الدول العربية المتضمنة في المؤشر، والمركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية. ويعتمد المؤشر على 3 مؤشرات فرعية تساعد على رفع جاذبية الدول لممارسة رحلات الطرق:

• الجاذبية من حيث مساحة الدولة، وعدد مواقع التراث العالمية، والأصول الطبيعية، وغيرها.



• اللوجستيات من حيث جودة البنية التحتية للطرق، أسعار البنزين، والإقامة، وغيرها.



• نمط الحياة من حيث تكلفة الطعام والشراب.