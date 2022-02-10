جمال رائف: العلاقات المصرية الجزائرية مميزة ولها روابط تاريخية عميقة |فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، إن العلاقات المصرية الجزائرية مميزة ولها روابط تاريخية عميقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت مساندة للجزائر منذ حركة التحرر من الاستعمار حتي الوقت الراهن، والعكس صحيح.

وأضاف "رائف"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تطوير العلاقات بين البلدين الآن لا يخدم فقط العلاقات الثنائية بينهم، ولكنه يخدم الكثير من القضايا الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالقضية الليبية وغيرها.

وتابع أن اتصال الرئيس الجزائرى للرئيس السيسي يدعم تلك المخرجات وأن هناك اهتماماً بفكرة انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، إلى جانب الجانب الإقتصادي وآلية التشاور السياسي، بجانب التنسيق الأمني والعسكرى.

وأشار إلى أنه بالفترة المقبلة ستشتهد تلك العلاقات بين البلدين المزيد من الازدهار، سواء بالتعاون فى المجالات الاقتصادية أو حتي فيما يتعلق بالتنسيق فى الإقليم والقضية الليبية.