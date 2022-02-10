وسائل إعلام لبنانية: البابا فرانسيس قد يزور بيروت خلال العام الجاري

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، أن الفاتيكان يدرس فكرة إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة إلى لبنان خلال العالم الجاري.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان يدرس إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.



وقال غالاغر إن "إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مواتية، وربما خلال العام".

وزار كبير الأساقفة لبنان خلال الفترة بين 31 كانون الثاني و4 شباط الجاري بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان ولبنان.