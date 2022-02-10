بعد استهلاك 1184 كيساً للفرد.. الإمارات تحد من استخدام "الأكياس البلاستيكية"

تواصل دولة الإمارات جهودها المتكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.

وتشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك دولة الإمارات من الأكياس البلاستيكية تجاوز الـ 11 ملياراً في عام 2011، بما يعادل 1184 كيساً بلاستيكياً للفرد، الأمر الذي استدعى تحركاً شاملاً لمواجهة هذا التهديد الصريح للبيئة والعمل على مجموعة من المبادرات والإجراءات لخفض معدلات الاستهلاك بشكل تدريجي متسارع.

وتركز المبادرات والإجراءات التي تطبقها دولة الإمارات بهدف خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية على رفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع هذه النفايات عبر معالجتها وإعادة تدويرها.

وتقود وزارة البيئة والتغير المناخي جهود الحد من الاستهلاك للأكياس البلاستيكية على المستوى الاتحادي، حيث أطلقت عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي بالدولة. وقامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.

وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012، «15 منتجاً بلاستيكياً».

وبهدف التسريع في التحول إلى أكياس قابله للتحلل تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011م بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل، وتم تسجيل 117 مصنعاً في «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» سابقاً بنسبة 97.5 فالمائة وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية.