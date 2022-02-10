والد زيزو: رفض عروضا مغرية بأضعاف راتبه في الزمالك

أكد مصطفى السيد، والد أحمد السيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، أن اللاعب رفض عروضا مغرية للرحيل عن نادي الزمالك، وذلك قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال مصطفى السيد، في تصريحات تليفزيونية :"اتعرض على زيزو، راتب أضعاف مع ما يتقاضاه مع نادي الزمالك، ولكنه رفض تلك العروض المغرية وقرر تجديد عقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف "زيزو، عمل نجاحات كبيرة مع نادي الزمالك واكتسب حب جماهير القلعة البيضاء، مش سهل يبيع كل ده بلحظة من أجل المال".

وتابع:"الرزق كدة كدة جايلنا، ليه تستعجل تاخد الفلوس وهي كدة كدة جايلنا"، مضيفًا:"مش سهل على زيزو، يبيع كل ده ويبدأ من الصفر في مكان التاني، والله أعلم هينجح في المكان التاني ولا لا، تألق اللاعب ليس مرتبطًا بامكانياته فقط وإنما بعامل التوفيق أيضًا"

وأشار:"زيزو، لن يرحل للاحتراق الخارجي، إلا عن طريق الزمالك، ولن نستخدم الشرط الجزائي للرحيل عن الفريق الأبيض".