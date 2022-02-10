عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع السودان ومحور صفط اللبن

كوبري الجيزة
كوبري الجيزة

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الخميس، في شوارع وميادين محافظة الجيزة.

وتشهد شوارع محافظة الجيزة استقرار على أغلب الشوارع والميادين الهامة.

بينما يشهد محور صفط اللبن، بطء في حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري إلي جامعة القاهرة.

ويشهد كوبري 15 مايو بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق ميدان لبنان، مع استقرار الحالة المرورية أعلى سفنكس وحتى كورنيش النيل.

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. بطء على دائري المعادي ومحور 26 يوليو

المرور تتابع حالة الطرق الصحراوية.. وتوجه نصائح للقيادة في الشبورة المائية

أيضا يشهد شارع مجلس الدولة بطء في حركة مرور السيارات للقادم من نفق النهضة بإتجاه مناطق الدقي.

وتظهر كثافات مرورية في شارع السودان بمحيط جامعة القاهرة للقادم من فيصل بإتجاه البحوث.

فيما تستقر حركة مرور السيارات في شارعي الهرم وفيصل بالإتجاهين، للقادم والمتجه من وإلي مناطق الهرم.

وأيضا تستقر حركة مرور السيارات على كورنيش النيل في الجيزة، حيث تستقر الحركة العامة في شارع البحر الأعظم وأيضا كورنيش العجوزة والكيت كات حتى إمبابة.

وتستقر حركة مرور السيارات على كوبري 6 أكتوبر بمناطق العجوزة، وشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.

وأعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

مرور نشرة مرور الجيزة اخبار الحوادث مرور الجيزة محور صفط اللبن

ترشيحاتنا

كدا كتير.. صباح البلد يفاجئ كريم الحسيني على الهواء بالاحتفال بعيد ميلاده|فيديو

نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع السودان ومحور صفط اللبن

ننشر اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي

وسط توتر كبير بشأن أوكرانيا.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع بيلاروسيا

عودة محمد صلاح.. ليفربول يسعى للثأر من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

كارلوس كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

تعرف على مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

حادث قطار طنطا.. استخراج جثة من ترعة القاصد بالغربية والبحث عن مفقودين

شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام بالميراس: «خايف منه ليه»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

كانت هاربة.. رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ