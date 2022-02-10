نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع السودان ومحور صفط اللبن

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الخميس، في شوارع وميادين محافظة الجيزة.

وتشهد شوارع محافظة الجيزة استقرار على أغلب الشوارع والميادين الهامة.

بينما يشهد محور صفط اللبن، بطء في حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري إلي جامعة القاهرة.

ويشهد كوبري 15 مايو بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق ميدان لبنان، مع استقرار الحالة المرورية أعلى سفنكس وحتى كورنيش النيل.

أيضا يشهد شارع مجلس الدولة بطء في حركة مرور السيارات للقادم من نفق النهضة بإتجاه مناطق الدقي.

وتظهر كثافات مرورية في شارع السودان بمحيط جامعة القاهرة للقادم من فيصل بإتجاه البحوث.

فيما تستقر حركة مرور السيارات في شارعي الهرم وفيصل بالإتجاهين، للقادم والمتجه من وإلي مناطق الهرم.

وأيضا تستقر حركة مرور السيارات على كورنيش النيل في الجيزة، حيث تستقر الحركة العامة في شارع البحر الأعظم وأيضا كورنيش العجوزة والكيت كات حتى إمبابة.

وتستقر حركة مرور السيارات على كوبري 6 أكتوبر بمناطق العجوزة، وشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.

وأعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.