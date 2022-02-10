هبوب رياح باردة تصل إلى حد الصقيع في سيناء

تتعرض مناطق محافظة شمال سيناء، الي هبوب رياح باردة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، تصل الي حد الصقيع على مناطق سيناء خاصة الحسنة ونخل، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر .

توقف الملاحة

وقد أدي ذلك الي توقف حركة الملاحة وشحن السفن في ميناء العريش البحري الي حين استقرار خالة الجو ، كما تراكمت الرمال علي بعض الطرق مما أدي إلى حدوث إغلاق جزئي للطرق.

كما بادر المواطنون، خاصة في مناطق الزراعات لمواجهة التقلبات الجو ، وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للتقليل من حدة الرياح للحفاظ عليها من التلف .

درجة الاستعداد

ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، على استمرار رفع درجة الاستعداد لدي كافة الأجهزة المعنية لمواجهة الظروف الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل مواجهة الأحوال الجوية الغير مستقرة ، والمتابعة المستمرة للعمل علي إزالة الكثبان الرملية التي أدت الي حدوث إغلاق جزئي لبعض الطرق.

وقد سارعت مجالس المدن في الحسنة ونخل وبءر العبد للعمل علي إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق وإعادة فتحها أمام حركة السيارات.