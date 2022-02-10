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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيرة الجزائري عبد المجيد تبون، على العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط مصر والجزائر.


وقالت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي وتبون يتوافقان على دعم مؤسسات الدولة الليبية" - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر إلى دفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.
 

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي - أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أمس - عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي حل ضيفا عزيزا على مصر.

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