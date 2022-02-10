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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

JioBook.. أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز

حاسب JioBook
حاسب JioBook

تعتزم شركة Jio، التابعة لشركة ريلاينس ريتيل، قريبا إطلاق حاسب محمول قد يصبح أرخص جهاز كمبيوتر محمول في الهند.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"، تتعاون شركة Jio الشهيرة بتصنيع أجهزة ذكية ذات أسعار معقولة، مع شركة Emdoor Digital Technology الصينية، لتطوير جهاز كمبيوتر محمول رخيص التكلفة.

 

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أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز


وذكر تقرير جديد صادر عن موقع 91Mobiles، بعض التفاصيل عن حاسب JioBook المرتقب، وهو عبارة عن كمبيوتر محمول منخفض  الميزانية على غرار جهاز JioPhone Next، الذي يتم بيعه بسعر منخفض


وتشير التسريبات إلى أن حاسب JioBook سيعمل بواسطة معالجات ثمانية النوى من إنتاج AMD و Intel، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 أو 6 جيجابايت.

وسيأتي الحاسب المحمول الجديد JioBook بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين، يبلغ وزنه  حوالى 1.3 كليو جرام، ومبني على منصات من تصنيع Emdoor.

وكما أشار تقرير آخر، إلى أن حاسب JioBook، سينطلق مع نظام التشغيل أندرويد وسيعمل بواسطة معالجات كوالكوم، مما يشير إلى أن الجهاز المنخفض التكلفة سيأتي بعدة متغيرات.

وكما سيدعم حاسب JioBook، مودم مخصص لشبكات الجيل الخامس 5G، ومن المحتمل أن يحصل على نظام التشغيل ويندوز10، وسيزود الكمبيوتر المحمول بعدة منافذ من بينها منفذ HDMI وUSB-C لتسهيل ربط الجهاز بملحقات وأجهزة مختلفة.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تعلن شركة Jio، عن الحاسب المحمول منخفض التكلفة، خلال شهر مارس المقبل ضمن حدث الشركة السنوي AGM، وسينطلق مقابل سعر حوالي 200 و280 دولارا (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).

 حاسب JioBook
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