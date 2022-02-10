الرئيس الأمريكي يجدد التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين بايدن وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أطلعه بايدن على المحادثات متعددة الأطراف الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات الإيرانية التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وناقش الزعيمان، بحسب البيان، قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على استمرار تواصل فرقهما بشكل وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد بايدن وسلمان مجدداً التزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.