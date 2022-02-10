زيادة القدرة التنافسية.. مزايا معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

أوضح عاطف سعد وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية طرق ضمان سلامة الأغذية وكيف نختار أنواع اللحوم والأسماك السليمة والصحية.



وقال عاطف سعد خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ،إن المعهد تابع لوزارة الزراعة يعد بيت الخبرة فى مجال تصنيع الغذاء تتلخص أهدافه بإجراء البحوث التطبيقية فى مجال التصنيع ، حفظ الأغذية بهدف الارتقاء بالمنتجات الغذائية ، وانتاج غذاء آمن صحى ذو قيمة غذائية مرتفعة بتكلفة مناسبة لزيادة القدرة التنافسية .



وأشار عاطف سعد ، إلى أن المعهد يهدف بدوره لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التصنيع الغذائى ومراقبة سلامة الغذاء قى مصانع الأغذية وتقليل الفاقد أثناء عملية التصنيع ، والاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى والحد من التلوث وانتاج المنتجات ذات الجودة العالية ، وتدريب شباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم فى مجال التصنيع الغذائى ، وتأهيل وتدريب العاملين فى مصانع الأغذية بالاضافة لتنظيم دورات لفنون الطهى وسلامة الغذاء .

