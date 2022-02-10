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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية وجيبوتي لإقامة بطولات مشتركة

صدى البلد

أكد النائب علي ذيد الشاذلي رئيس الإتحاد الجيبوتي للسيارات والدراجات النارية، بأنه يتطلع لإقامة بطولات مشتركة مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية وتبادل خبرات بين البلدين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر بعد زيارته الأخيرة للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة تبادل فيها الطرفين سبل التعاون المشترك بين البلدين مصر وجيبوتي في كل المجالات المختلفة.

 

وصرح الشاذلي، بأنه تربطه علاقة طيبة مع إبراهيم فريد نائب رئيس الإتحاد العربي للدراجات النارية والذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية.

 

وفي سياق آخر تقدم النائب علي الشاذلي والذي يشغل أيضآ عضو مجلس النواب الجيبوتي بالشكر العميق لجهود الرئيس السيسي نحو التعاون للتطوير في جيبوتي في كل المجالات والتعاون المصري المثمر في شتى التخصصات.

الاتحاد المصري للدراجات جيبوتي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر إبراهيم فريد

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