تطوير 237 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة في قنا

كشف صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا ، تفاصيل النقلة الحضارية والتعليمية بمدارس "حياة كريمة" فى المحافظة .



وقال صبرى خالد خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن مشروع حياة كريمة هو إضافة كبرى للتعليم فى مصر ونقلة تعليمية عظيمة فى مدارس محافظة قنا .

وأشار صبرى خالد ، إلى أن مشروع حياة كريمة استهدف تطوير 237 مدرسة منهم 78 مدرسة انشاءات ، توسعة بالاضافة لصيانة شاملة لإجمالى 179 مدرسة واستلام 51 مدرسة بالفعل والتى ساهمت بدورها فى تقليل الكثافة فى الفصول الدراسية وإلغاء الفترة الثانية المسائية ، منوها أن حياة كريمة نقلة كبرى فى تغيير واجهة المدارس ورفع قيم الجمال ، الوعى ، الثقافة .

