حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

قررت سيدة مسنة بلغت 99 عاما من عمرها استكمال دراستها وعودتها للمدرسة حيث جلست السيدة بريسيلا سيتيني، في قاعة دراسة مبنية بالحجارة بمنطقة الوادي المتصدع الريفية في كينيا لتدون ملاحظات جنباً إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بأكثر من 80 عاماً.

سيدة مسنة تستكمل دراستها

فقاً لوكالة رويترز البريطانية للأنباء، ارتدت سيتيني الزي المدرسي المؤلف من ثوب رمادي وسترة خضراء، وقالت إنها رغبت في العودة إلى المدرسة لتضرب المثل لأحفاد أولادها وسعياً للعمل بمهنة جديدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

