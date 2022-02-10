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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة

حزب المؤتمر: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للدستورية العليا خطوة هامة

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة ، عضو مجلس الشيوخ

ثمن حزب المؤتمر  برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ،  قرار رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بتعين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمه الدستوريه العليا  .

 

ووصف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، القرار بانه خطوه مهمه في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة القائمه علي مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري .

 

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أمين مسعود: تعيين المستشار بولس فهمى رئيساً للدستورية العليا قرار تاريخي

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أباظة: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ترسيخ لمبادئ المواطنة

ووجّه حزب المؤتمر  التهنئة للمستشار الجليل بولس صادق علي تعيينه في هذا المنصب القضائي الرفيع وثقة الجمعيه العموميه للمحكمة فيه. 

وأكد حزب المؤتمر ، أن الاختيار جاء ليرسخ أن مصر تعتمد علي الكفاءات  في كل المجالات حتي تحقق التنمية المنشودة والتي يعمل من أجل  تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  ليل نهار .

 

وحيا الحزب كل الجهود  التي تدعم استقلالية السلطة القضائية الحصن الاول للدفاع عن الحق  في جمهورية مصر العربية.

 

و نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين. 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجاري .

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ بولس فهمى

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