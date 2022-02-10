علاء ناجي: الزمالك قادم بقوة بوعى أبنائه المخلصين

تنطلق انتخابات نادي الزمالك، غدا الجمعة، حيث تشهد منافسة شرسة نظرا للعدد الكبير من المرشحين سواء على منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو عضوية مجلس الإدارة ، ومن بين الأسماء المرشحة والتي تحظى بتاريخ وسيرة ذاتية مشرفة اللواء دكتور علاء ناجي والذي يخوض المنافسة علي منصب العضوية ضمن قائمة المستشار مرتضى منصور.

اللواء دكتور علاء الدين ناجي أبو العلا حاصل علي بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية بتقدير امتياز، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية، فضلا عن حصوله علي درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من الخارج.

شغل منصب وكيل أول وزارة بمجلس النواب – مدير مكتب رئيس مجلس النواب السابق – كما شغل منصب مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، وأستاذ بكلية الهندسة الأكاديمية العربية للنقل البحري.

كما حصل اللواء علاء ناجي، على العديد من الآنواط والأوسمة والميداليات، منها نوط الواجب العسكري من رئيس الجمهورية، كما حصل على عدة دورات قيادية وإدارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

ويؤكد اللواء علاء ناجى أن خوضه انتخابات نادى جاء نتيجة إيمانه بأن القلعة البيضاء تستحق أن تتبوأ مكانتها التى تليق بتاريخها العريق بوصفه واحدا من أههم الأندية المصرية و أن القلعة البيضاء قادمة بقوة بفضل أبنائها المخلصين.

وأشار إلى الفن لديه أحلاما كثيرة لنادى الزمالك سيعمل على تحقيقها مع زملائه من خلال خبرته الطويلة فى العمل الأكاديمي والإداري، مؤكدا أنه لن يتأخر فى تقديم كل ما لديه من خبرات لخدمة ناديه العريق.