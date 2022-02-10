عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال جلسة بـ«اكسبوجر 2022».. سامي العلبي: «المصور لازم يفكر خارج الصندوق لينتج أفكاراً جديدة»|صور

المصور العالمي سامي
المصور العالمي سامي العلبي

قدّم المصوّر العالمي سامي العلبي، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" الذي يستمر حتى 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، خلاصة تجربته الاحترافية في عالم التصوير، والأفكار والمشاهد التي ألهمته، والأهداف والرسائل التي يتوجب على المصور أن يؤمن بها ويوصلها من وجهة نظره.

وأكد العلبي أنه من المهم أن يفهم المصوّر جيداً آلية العمل في مجال التصوير، فهو مجال يرتبط بمختلف الأشياء، لافتاً إلى أن التصوير يبدأ غالباً من الاستمتاع بروح التصوير، ومن ثم ينتقل لتجربة تصوير كل شيء من حولنا، ثم يتواصل في التفكير بعمق في الأشياء التي نصورها، ومن ثم يقودنا ذلك الشغف إلى اقتناء أدوات التصوير الاحترافية كلما أمكن، لأنها تضفي جدّية للعمل.

وأضاف: " لا بد أن يتعرف المصوّر على نفسه أولاً، وأن يعرف ماذا يريد، ويرتّب أهدافه وأولوياته، وأن يكون شغوفاً بعمله وينتظر التقاط عدسته للتصوير بفارغ الصبر، ولكن في الوقت ذاته، عليه ألا يكرر نفسه من خلال ما ينقله، بل يجب أن يقدم ما هو جديد دوماً، وأن تكون لديه رسالة يريد إيصالها، وهنا تكمن أهمية اختيار الزوايا بعناية فائقة، لأنها تعطي طابعاً مختلفاً تماماً كلما تباينت، ولعلّ تغييراً بسيطاً في الزاوية، يُحدث تأثيراً كبيراً".

وأشار المصور العالمي إلى أن من الأهمية أن يفكر المصور خارج الصندوق، ويبدع أفكاراً جديدة ويستغل كل تفاصيل الحياة اليوميّة لإسقاطها على مسار العدسة، وبالتالي خدمة الصورة، كما أن الارتجال قد يُحدث تغييراً إيجابياً في بعض الأحيان، ولكن بالمحصلة، يجب على المصوّر الاستمرار في التفكير.

 

1- SamyOlabiSession
1- SamyOlabiSession
4- SamyOlabiExhibition
4- SamyOlabiExhibition
3- SamyOlabiExhibition
3- SamyOlabiExhibition
2- SamyOlabiSession
2- SamyOlabiSession
الشارقة مركز إكسبو الشارقة المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر عالم التصوير إكسبو الشارقة

ترشيحاتنا

حلف الناتو يعلن عن تحرك عسكري في البحر الأسود

شعبة المحمول: ندرس مقترحات المستوردين للمساهمة في نجاح المنظومة الجمركية الجديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تشكل خطرا على العالم أجمع

الكرملين يعلن جاهزية الرد الروسي على أمريكا.. تفاصيل

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

رسميا.. كوت ديفوار تعلن استضافة أمم أفريقيا للمحليين بدلا من الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

"الحكومة": إيقاف دعم التموين والخبز والأسمدة للمعتدين على الأراضي الزراعية

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

فيديو

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ