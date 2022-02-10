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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اخترت سعادتي.. كيم كارداشيان تكشف أولويات مابعد سن الأربعين

كيم كارديشيان
كيم كارديشيان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها بدأت صفحة جديدة في عام 2022. حيث أعلنت أنها تضع نفسها في المرتبة الأولى وتعطي الأولوية لصحتها وحياتها الأسرية.
 

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت ضمن مقابلة مع مجلة «فوغ» لشهر مارس: «لوقت طويل، فعلت ما جعل الآخرين سعداء، وأعتقد أنني قررت في العامين الماضيين جعل نفسي سعيدة. وهذا شعور جيد حقاً... وحتى إذا أحدث ذلك تغييرات وتسبب في طلاقي، أعتقد أنه من المهم أن أكون صادقة مع نفسي بشأن ما يجعلني سعيدة حقاً. لقد اخترت نفسي».
 


الآن، تبلغ النجمة من العمر 41 عاماً، وقالت إن الأربعينيات من عمرها «تدور حولها». وأوضحت: «سأستمتع أكثر، وأقضي المزيد من الوقت مع أطفالي والأشخاص الذين يسعدونني».

وفيما يرتبط بإطلالتها المثيرة للجدل في حفل «ميت غالا» لعام 2021. كشفت كيم كارداشيان أنه كان لديها شكوكاً في البداية حول ملابس «بالينسياغا» السوداء بالكامل، لأنها لم ترغب في تغطية وجهها.

في حدث العام الماضي المرموق، وصلت النجمة على السجادة الحمراء ببدلة سوداء طويلة، وقفازات سوداء متناسقة مع قناع يغطي الوجه صممه ديمينا جفاساليا، المدير الإبداعي لـدار أزياء «بالنسياغا».

المظهر المثير للجدل، الذي شهد تغطية جسم كارداشيان بالكامل باستثناء شعرها الطويل، سخر منه على نطاق واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن علاقة الزي بموضوع «ميت غالا».

وازدادت حدة الانتقادات بشأن اختيار كارداشيان لإطلالتها فقط عندما تم الكشف عن أنها كانت بالماكياج الذي تم وضعه بشكل احترافي على وجهها تحت قناعها الأسود، وأنها كانت تواجه مشكلة في الرؤية من خلال الزي.

بينما دافعت كارداشيان سابقاً عن الزي، وشاركت في السخرية من المظهر الذي لا يُنسى، أخبرت مجلة «فوغ» أنها «حاربت» في البداية بغية عدم ارتداء هذه الملابس.

وقالت كيم: «لقد حاربت ضد الإطلالة. فكرت بكيفية ارتداء القناع. لماذا أريد تغطية وجهي؟».

وتابعت: «لكن ديمينا والفريق قالوا إن هذا حفل أزياء. هذه ليست حفلة (فانيتي فير) حيث يظهر الجميع بشكل جميل... هناك أجواء معينة وعليك ارتداء القناع... هذا هو المظهر المطلوب».

وأثناء التفكير في ملابس كارداشيان، قال ديمينا إن القناع الذي يغطي وجهها كان «من الناحية المفاهيمية، مهم جداً» لأن «الناس سيعرفون على الفور أنها كيم بسبب صورتها الظلية».

وتابع المصمم: «لن يحتاجوا حتى لرؤية وجهها... وأعتقد أن هذه هي القوة الكاملة لشهرتها - أن الناس لن يحتاجوا إلى رؤية وجهها ليعرفوا أنها هي».

وتحدثت كيم أيضاً مع «فوغ» حول طلاقها من كاني ويست العام الماضي. يتشارك الزوجان في تربية أطفالهما الأربعة: نورث (8 أعوام)، وشيكاغو (4 أعوام)، وسانت (6 أعوام)، وبسالم (عامان).

في الآونة الأخيرة، كان ويست صريحاً للغاية بشأن عدم رضاه عن ترتيبات الحضانة.

لكن كارداشيان قالت: «قد تتأذى بشدة أو تغضب من زوجك السابق، لكنني أعتقد أنه أمام الأطفال، يجب دائماً أن يكون والدهم هو الأفضل... تأكد من أنك أكبر مشجع لوالدهم، بغض النظر عما تمر به شخصياً».

وبالنسبة لما يحمله مستقبلها كرمز للموضة، أقرت كارداشيان بأنها تواجه مرحلة مجهولة الآن وسط طلاقها من ويست، الذي أشارت إلى أنه كان دائماً «يعرف بالضبط ما سيكون عصر الموضة القادم بالنسبة لي».

 

كيم كارداشيان الاسرية فوغ مارس سعيدة

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