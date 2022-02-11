وضع مصرعلى خريطة السياحة العلاجية.. برلمانية تشيد بأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية

ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بروتوكول تعاون بين الرعاية الصحية وشركة المصريين لتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية (كابيتال ميد) .

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن شركة المصريين لديها خبرة كبيرة فى إدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يسهم فى النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة.

وأوضحت عضو صحة النواب، إلى أن هذا التعاون سيسفر عن تحقيق أمن وسلامة المرضى، وذلك نتيجة لاستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلبي احتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.

وقعت الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، بروتوكول تعاون أول امس الأربعاء لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، فضلًا عن التعاون بالمجالات التنموية المختلفة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية مما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.