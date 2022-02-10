البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار "أبها" الدولي بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى وقوع إصابات للمدنيين من العاملين والمسافرين.. متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



وأكدت الخارجية - بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها.



وأوضحت الخارجية البحرينية أن هذا يعد عملا إرهابيا آثما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.. داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الأعمال الإرهابية الغادرة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

