دينا أبو السعود تكشف عن مكمل غذائي لصحة البشرة والشعر والأظافر

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن أهم أسباب نقص الفيتامينات لدى الجسم هي النوم المتقطع أو عدم النوم خلال فترات الليل، إلى جانب ضغوطات الحياة والتأثر بها.

وأضافت “أبو السعود”، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن المكمل الغذائي "Elp multivit" يدعم الشرايين ويعمل على عدم الأكسدة، كما أنه مهم لصحة الخلايا العصبية ويساعد على التركيز أكثر ودعم الشعر والبشرة والأظافر، نظرا لاحتوائه على جميع الفيتامينات.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة " BIO natural "، إن الجهاز المناعي هو الخط الدفاعي الأول لمحاربة الفيروسات، والبكتريا ، والخلايا السرطانية، منوهة إلى أن " تعزيز المناعة أصبح إجباريا وليس اختياريا" .

وتابعت أن سلامة الجهاز الهضمي مؤشر لسلامة الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن أعراض نقص المناعة تتلخص في الاصابة بدور البرد بشكل متكرر.

ولفتت إلى أن نقص الفيتامينات، والتدخين، والسكريات، والكحوليات ، من أسباب نقص المناعة، ناصحة بتناول المكمل الغذائي : " Elp multivit " .