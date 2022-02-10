عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف عن مكمل غذائي لصحة البشرة والشعر والأظافر

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن أهم أسباب نقص الفيتامينات لدى الجسم هي النوم المتقطع أو عدم النوم خلال فترات الليل، إلى جانب ضغوطات الحياة والتأثر بها.

وأضافت “أبو السعود”، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن  المكمل الغذائي "Elp multivit" يدعم الشرايين ويعمل على عدم الأكسدة، كما أنه مهم لصحة الخلايا العصبية ويساعد على التركيز أكثر ودعم الشعر والبشرة والأظافر، نظرا لاحتوائه على جميع الفيتامينات.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة " BIO natural "، إن الجهاز المناعي هو الخط الدفاعي الأول لمحاربة الفيروسات، والبكتريا ، والخلايا السرطانية، منوهة إلى أن " تعزيز المناعة أصبح إجباريا وليس اختياريا" .

وتابعت أن سلامة الجهاز الهضمي مؤشر لسلامة الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن أعراض نقص المناعة تتلخص في الاصابة بدور البرد بشكل متكرر.

ولفتت إلى أن نقص الفيتامينات، والتدخين، والسكريات، والكحوليات ، من أسباب نقص المناعة، ناصحة بتناول المكمل الغذائي : " Elp multivit " . 

دينا أبو السعود Elp multivit الخلايا العصبية الشعر والبشرة محاربة الفيروسات

ترشيحاتنا

حكم حلق اللحية بالفتلة والأخذ من شعر الحاجبين للرجال

بينها 200 رقم أردني.. شركة التجسس الإسرائيلية اخترقت 8000 هاتف عالمي

هل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت .. اعرف الضوابط الشرعية والمستحقون

صندوق تحيا مصر: المبادرة الرئاسية نور حياة تستقبل 7 آلاف مواطن خلال يومين|صور

بالمستندات .. مخالفات البطولة العربية تطارد هشام مصباح في اتحاد الجودو

رغم إعلان كوت ديفوار.. الاتحاد الجزائري ينفي نقل بطولة أمم إفريقيا للمحليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

ننشر لينك نتيجة الإعدادية في الإسكندرية .. اعرفها الآن

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

فيديو

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ