محمد الشناوي يبدأ الجري خلال تدريبات الأهلي بأبوظبي

بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



وخاض الشناوي، تدريبات الجري حول الملعب وبعض التدريبات البدنية بشكل منفرد تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.



وأدي الشناوي، تدريبات منفردة في الجيم خلال الفترة الماضية وذلك للتخلص من آلام الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية التي تعرض أثناء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني.



وأستأنف الاهلي تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، ويتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي وأعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.