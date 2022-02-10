لايف كوتش يقدم نصائح هامة للحصول على جسم متناسق..فيديو

قال محمود طه، اللايف كوتش، إنه مع إقتراب شهر رمضان، هو فرصة عظيمة، من أجل عمل جسم متناسق، والقيام بحرق الدهون، مؤكدا أنه لا بد ان يكون الغذاء صحي وأن يتم الإبتعاد عن الوجبات السريعة.

وأضاف محمود طه، خلال لقاء له لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة”، أنه غير مستحب، عدم تناول الغذاء والنوم مباشرة، مشيرا إلى انه بجب الإنتظار حتى يتم هضم الأكل والنوم.

وتابع محمود طه، أن جسم الإنسان قد يتكيف على وضع معين، خاصة بعد لجوء البعض لنظام تخسيس معين، ويتم قطعه.

وأشار اللايف كوتش، ان التخسيس السريع، ضار في بعض الأحيان، لأنه يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الهامة.