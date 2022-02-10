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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مسافرون": السياحة العربية لمصر تمثل 30%..ويجب التوسع في منح تأشيرات أون لاين

السياحة
السياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن السياحة العربية تمثل عنصرا مهما في نسب السياحة الوافدة الى مصر سنويا خاصة من دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت والامارات .

وأوضح  عبد اللطيف ان  نسبة الاشغالات السياحية الوافدة الى مصر من الدول العربية تمثل ٣٠٪؜ من جملة السياحة الوافدة طبقًا للاحصاءات المتوافرة.

ودعا  عبد اللطيف في تصريحات له  اليوم الى وضع برامج تحفيزية وخطط تسويق غير تقليدية وتنفيذ حملات دعائية غير نمطية في الدول العربية عبر وسائل السوشيال ميديا وخاصة تويتر وانستجرام وتحديد شعار بهذه الحملة بهدف استقطاب اكبر قدر من الاشقاء العرب لزيارة مصر.

وناشد   عبد اللطيف بالعمل من الان على وضع برامج سياحية جاذبة للمصريين في الخارج لزيارة المنتجعات السياحية خلال أجازة الصيف القادمة.

ودعا  عبد اللطيف الى ضرورة استثمار رئاسة مصر للمكتب  التنفيذي لوزراء السياحة العرب حتى ٢٠٢٣ في خلق نوع من التنشيط للسياحة العربية البينية من خلال توحيد اعتماد لقاحات كورونا بين الدول العربية وتحقيق تكامل في الطيران من خلال تحقيق مكاسب مشتركة لشركات الطيران ومنح تذاكر طيران بأسعار تحفيزية وكذلك وضع خطط لجذب السياحة وتسليط الضوء على امكانيات كل دولة عربية ونوعية السياحة الموجودة بها ومنها مصر التي تتمتع بكل منتجات السياحة من شاطئية وترفيهية ودينية وعلاجية وبيئية وأثرية وغيرها .

ودعا الى ضرورة التعاون العربي والخليجي في تنفيذ وتسويق برامج سياحية مشتركة تجمع  بين مصر والامارات والاردن او برنامج سياحي يجمع بين مصر واليونان والسعودية وغيرها وتسويق هذه البرامج عالميا في الدول التي نستهدف استقطاب سياحة منها  .

وأوضح عبد اللطيف  ان السائح العربي يتميز بأنه عالي الانفاق ويقضي مددا أطول في اقامته بمصر ويفضلون سياحةً  العائلات بنسبة كبيرة ونحن نتميز أيضا بقرب المسافة والتشابه في العادات والسلوكيات.

وأشار   الى أن معدل إنفاق السائح العربى يصل متوسطه  150 دولارا يوميا وتصل مدة اقامته الى  14 ليلة وشدد على وضع حلول جذرية لتسهيل دخول السائح من دول المغرب العربى والتوسع في منح التأشيرات اون لاين للقادمين للسياحة ضمن أفواج سياحية .

وطالب بالاسراع في اجراءات دخول اليخوت الى السواحل المصريةً وكذلك تطوير الموانئ  بطول البحر الاحمر لاستقبال سياحة اليخوت التي  يفضلها الكثير  من الاشقاء العرب.

ودعا رئيس جمعية مسافرون الى مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة لدعم الانطباع الإيجابى عن مصر خارجيا وتهيئة كل الظروف لعودة السياح الوافدين إلى بلدانهم بسلام وهذا يعد اكبر نوع من انواع الدعايا حاليا .

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عاطف عبد اللطيف

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جمعية مسافرون عاطف عبد اللطيف السياحة مصر العربية

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