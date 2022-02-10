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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة..نيسان تشارك في معرض شيكاغو بـ 3 مفاهيم جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة

عندما يقرر أحد الأشخاص  شراء سيارة سواء كانت جديدة او مستعملة  ، فهناك أفكار كثيرة تدور فى ذهنه ، لان ذلك الأمر هام للغاية حتى لا يضع نفسه عرضة للسرقة او شراء سيارة لا تناسب احتياجاته .

 

رينو تكشف عن المقصورة الداخلية لـ "أوسترال 2022"

أعلنت رينو موتورز أن موعد الكشف عن أوسترال مويل 2022 الجديدة سيكون 8 مارس المقبل، ونشرت الشركة الفرنسية صورا جديدة للمقصورة الداخلية لـ رينو أوسترال 2022 التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

بقوة 450 حصانا.. سينجر تعيد إحياء أيقونة السبعينات "بورشه 930"

قامت شركة "سينجر" الأمريكية منذ تأسيسها في 2009 بإعادة تخيل سيارات بورشه 911 التي تميزت بغطاء المحرك الطويل من 1964 إلى 1973. حاليا تقوم الشركة بتعديل بورشه 911 توربو 930 من إنتاج سنة 1978.

 

محطة واحدة ليل نهار.. مالكي سيارات مازدا يشتكون من عطل غريب في الراديو

اشتكى مالكي سيارات "مازدا" من إنتاج سنة 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن راديو السيارة لا يلتقط سوى محطة إذاعية واحدة وهي KUOW محطة البث العام بمدينة سياتل، واشنطن.

 

نيسان تشارك في معرض شيكاغو للسيارات بـ 3 مفاهيم جديدة

تشارك "نيسان" اليايانية في معرض شيكاغو الدولي للسيارات الذي بدأت فعالياته اليوم، من خلال عرض 3 مفاهيم جديدة لشاحنة البيك أب نيسان فرونتير تعتمد في بنائها كلها على منصة مصنع crew، وتتناول النماذج ثلاثة مستويات مختلفة من الأحجام والتجهيز وهي فئات S و SV و PRO-4X. 

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