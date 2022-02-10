كمساري قطار يضرب طفلا بـ عنف .. وتصرف مفاجئ من مسافرة

تداول نشطاء مقطع فيديو لسيدة تلقن كمساري قطار درسًا بعدما تعدى بالضرب على طفل محتاج يبيع بضائع بالقطار، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت بالفيديو متأثرة من الواقعة التي حدثت بقطار القاهرة - الاسكندرية، وقالت مستشهدة بسيدنا محمد: “النبي قالنا لو جالك فارس على خيل وقال لك بيد الله أديله أنت بتدي لربنا ما بتديش لحد”.

واستنكرت السيدة عدم تدخل الركاب لحماية الطفل بعدما تعرض له الكمسري بالضرب، وقالت: “أنا بتكلم على اللي جوايا واللي حارقني على طفل، لو دا ابن حد فيكم محدش كان هيقبل بكدا”.

وتمسكت السيدة بالدفاع عن الطفل، وقالت: “لا اله الا الله الولد معايا مش هسيبه واللي هو عاوزه ياخده، مش كلنا واقفين على 50 جنيه بتعمل فينا كدا”.

وامتد الأمر لمشادات بين الركاب، بعضهم يرفض أن يكون الطفل متسولا ببضاعته في القطار، واخرين يدعموا الطفل ويرفضوا الاهانة التي لحقت به.