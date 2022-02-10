خبيرة تجميل : 5 كورسات ترتبط بالألوان للتعامل مع شعر الأطفال

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن شركة فارما تشين موجودة في مجال السوق منذ 15 عاما وتقدم كل ما هو ما يتعلق بمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيعية والمكملات الغذائية خصوصا الخاصة بالأطفال.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن الشركة عملت على أن يكون لها دور توعوى بشأن مشكلة شعر الأطفال، متابعة: "الموضوع مش تجاري، لازم نعرف طبيعة شعر الطفل عشان نعرف نتعامل معاه".

وأوضحت أن هناك أكثر من 25 خبيرة شعر ودكاترة تتواصل مع السيدات لمعرفة نوع طفل شعرها ثم عرض الكورس الخاص بكل نوع شعر وهو كورس هيرا كاريزما.

ولفتت إلى أنهم يعملون على تقديم كل كورس خاص لشعر الأطفال، منوهة بأن هناك 5 كورسات لـ هيرا كاريزما للتعامل مع شعر الأطفال، الأول الأحمر الخاص بالقمل والحشرات خصوصًا وأن الأطفال يحتكون مع غيرهم، لافتة إلى أن العدوى والحشرات لا تستمر بعد وضع الكورس.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن الكورس الثاني هو الأصفر هو بروتين علاجى بتجعد شعر الأطفال، والكورس البني للحماية، والكورس الأخضر للمجعد، والكورس الأزرق هو كورس علاجي لتساقط شعر الأطفال وتطويله.

وأوضحت أن الكورس الأحمر عبارة عن شامبو هيرا كاريزما وهو طبيعي 100% ويجب استخدامه مع البخاخ وهو ما يفيد الشعر ويحميه.

وأشارت إلى أنه بعد استخدام الكورس لا يحدث أي نشفان للشعر، مؤكدة أن الكورس مرخص من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الكورس مدته من 8 إلى 12 ساعة.