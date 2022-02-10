مصدر: عدادات كهرباء ذكية وشركة توزيع عاشرة للعاصمة الإدارية

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة والتحصيل، وشحن العدادات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية .

وأشار المصدر أن هذا سيكون بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء شركة توزيع كهرباء جديدة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون الشركة العاشرة على مستوى الجمهورية، حيث أن شركات التوزيع الآن 9 شركات .



وتابع المصدر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ستقوم بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للموزعات ولوحات التوزيع بكافة المناطق التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة فى مقدمتها الحى الحكومى والسكنى ،وكذلك الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لكافة الوزارات بالحى الحكومى.

وأكد أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ستتولى جميع أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة والمناطق التابعة لها، كما ستقوم بتوفير التيار الكهربائي وتوزيعه على مناطق العاصمة الإدارية من خلال المغذيات الرئيسية فى محطتى محولات العاصمة الإدارية الأولى والثانية و توزيعها عبر الموزعات الفرعية للمناطق المختلفة .

وعن العدادات بالعاصمة الإدارية الجديدة كشف المصدر أن جميع العدادات ذكية “فولي سمارت”، وسيتم التعامل من خلال الأبلكيشن المخصص من شركة العاصمة الإدارية ، حيث يتم شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك من خلال الموبايل.

وأوضح المصدر أن تلك العدادات ليس لها كروت شحن، ومصنعة ضد العبث والتلاعب وأي محاولة لفتح الغطاء أو للتلاعب يُعطى إنذار للمالك وشبكة التحكم،ويتم على الفور غلق العداد حال التلاعب أو فتح الغطاء الخاص به، كما يعطى إنذار فى حالة وجود أي تسريب أو تغير في نمط الاستهلاك.