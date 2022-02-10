عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجرد كذبة.. خالد الجندي: الإخوان والسلفيون ادعوا علمهم بما حجب عن النبي

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النفاق ليس نوعا واحدا بل هو نوعان نفاق عملي واعتقادي، والاعتقادي يودي بصاحبه إلى جهنم، مشيراً إلى أن السلفيين والإخوان يحكمون على البشر بأنهم منافقون ويدعون المعرفة في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له القرآن "لا تعلمهم".

 

وأشار خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم، المذاع على فضائية dmc إلى أن ادعاء الإخوان والسلفيين في شأن المسلمين بأن فلان منافق أو غيره دليل على أن هؤلاء الناس كذبة.  


صفات المنافقين

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مفاجأة بشأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أشخاص المنافقين بنص القرآن.

ولفت خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم، المذاع على فضائية dmc:" كنت أتساءل كيف يخبرنا النبي في حديثين بأن آيات المنافق ثلاث وفي آخر أربع والنفاق عمل قلبي، قد نقول على شخص أنه منافق وهو ليس كذلك، لكن النبي حدد لنا علامات منها الكذب عند الحديث وغيرها".

وتابع: " القرآن أخبر النبي بوجود منافقين لا يعلمهم في المدينة، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن صفات المنافق؟ وهل هو يعلمهم أم لا يعلمهم؟، مؤكداً أن النبي أخبرنا بالصفات والعلامات كي نحذرهم".

المدرسة النفسية فى القرآن الكريم 

وقال خالد الجندي إن وقت غزوة أحد الصحابة جاء إليهم حالة من حالات النعاس، وهو توقيت غريب جدا أن واحد ينام فى ذلك الوقت، حيث أنها تعد هزيمة شديدة، وأن النوم هنا فى توقيته الملائم جدا، وأنه فى العموم الذى يتعرض إلى صدمة عصبية نجد أن الأطباء يعطون له منوم حتى ينام، حتى يستطيع الجهاز العصبى أن يمتص الصدمة العصبية التى تعرض لها.

وأضاف خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية dmc: إننا نحتاج الآن إلى أن نكون مع المدرسة النفسية فى القرآن الكريم أكثر من أى وقت مضى، وقال الله تعالى فى أيته الكريمة فى سورة آل عمران عندما من الله على المؤمنين بأن أنزل عليهم حالة من الهدوء والأمان والسكينة بعد هزيمة نكراء فى غزوة أحد، حيث قال الله تعالى "ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم"، إذًا القرآن الكريم قسم الناس إلى مستويين، وهم مستوى ناس تسعى إلى الصالح العام، وآخرين لا يهمهم إلا أنفسهم فقط، وهؤلاء لن يرزقهم الله بالأمن والأمان.

خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية النفاق السلفيين والإخوان لعلهم يفقهون

ترشيحاتنا

شات وفون| عايدة رياض تعيش قصة حب ترويها على الهواء ..فيديو

مستشار الرئيس للصحة: الموجة كورونا الرابعة مازالت مستمرة والخامسة لم تبدأ بعد

الحكومة تدرس مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".. ونواب: لابد من يد قوية تمنع التلاعب.. ومعاقبة المخالف يساعد الدولة لتوفير الحد الآمن للغذاء

قبل المناورات العسكرية.. البنتاجون يكشف تفاصيل اتصال أمريكي بيلاروسي

الأمم المتحدة: مازلنا نعترف بالدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا

حافز أخضر بـ22 ألف جنيه وتخفيض 10%.. معلومات هامة عن إحلال السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الوزراء:صيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال أسابيع|فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

تفاصيل زيادة أجور الموظفين والمخصصات المالية للتعيينات الجديدة أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

فيديو

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ