مجرد كذبة.. خالد الجندي: الإخوان والسلفيون ادعوا علمهم بما حجب عن النبي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النفاق ليس نوعا واحدا بل هو نوعان نفاق عملي واعتقادي، والاعتقادي يودي بصاحبه إلى جهنم، مشيراً إلى أن السلفيين والإخوان يحكمون على البشر بأنهم منافقون ويدعون المعرفة في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له القرآن "لا تعلمهم".

وأشار خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم، المذاع على فضائية dmc إلى أن ادعاء الإخوان والسلفيين في شأن المسلمين بأن فلان منافق أو غيره دليل على أن هؤلاء الناس كذبة.



صفات المنافقين

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مفاجأة بشأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أشخاص المنافقين بنص القرآن.

ولفت خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" اليوم، المذاع على فضائية dmc:" كنت أتساءل كيف يخبرنا النبي في حديثين بأن آيات المنافق ثلاث وفي آخر أربع والنفاق عمل قلبي، قد نقول على شخص أنه منافق وهو ليس كذلك، لكن النبي حدد لنا علامات منها الكذب عند الحديث وغيرها".

وتابع: " القرآن أخبر النبي بوجود منافقين لا يعلمهم في المدينة، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن صفات المنافق؟ وهل هو يعلمهم أم لا يعلمهم؟، مؤكداً أن النبي أخبرنا بالصفات والعلامات كي نحذرهم".

المدرسة النفسية فى القرآن الكريم

وقال خالد الجندي إن وقت غزوة أحد الصحابة جاء إليهم حالة من حالات النعاس، وهو توقيت غريب جدا أن واحد ينام فى ذلك الوقت، حيث أنها تعد هزيمة شديدة، وأن النوم هنا فى توقيته الملائم جدا، وأنه فى العموم الذى يتعرض إلى صدمة عصبية نجد أن الأطباء يعطون له منوم حتى ينام، حتى يستطيع الجهاز العصبى أن يمتص الصدمة العصبية التى تعرض لها.

وأضاف خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية dmc: إننا نحتاج الآن إلى أن نكون مع المدرسة النفسية فى القرآن الكريم أكثر من أى وقت مضى، وقال الله تعالى فى أيته الكريمة فى سورة آل عمران عندما من الله على المؤمنين بأن أنزل عليهم حالة من الهدوء والأمان والسكينة بعد هزيمة نكراء فى غزوة أحد، حيث قال الله تعالى "ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم"، إذًا القرآن الكريم قسم الناس إلى مستويين، وهم مستوى ناس تسعى إلى الصالح العام، وآخرين لا يهمهم إلا أنفسهم فقط، وهؤلاء لن يرزقهم الله بالأمن والأمان.