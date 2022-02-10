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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إحلال السيارات: قرض للمواطن لسداد ثمن المركبة بـ قسط 10 سنوات |فيديو

سيارات
سيارات

قال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021  وكان الهدف منها حصول المواطن المصري على سيارة جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج بنزين وغاز طبيعي كـ بديل عن السيارات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما فأكثر.

وأضاف طارق عوض في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز “، :”  تم تخصيص موقع الكتروني للمواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على السيارات الجديدة، والدولة أتاحت تيسيرات وحوافز للمواطن للحصول على السيارة الجديدة ومنها أن المواطن يحصل على تخفيضات في أسعار السيارات الجديدة وتصل هذه التخفيضات لـ  10 % عن مثيلاتها في السوق خارج المبادرة".

وتابع  المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات  :" الجهاز المصرفي يشارك بمجموعة من البنوك تقوم بتوفير قرض للمواطن لسداد كامل ثمن السيارة الجديدة وهذا القرض  بعائد  منخفض بقيمة 3 % ثابتة موزعة على عدد الأقساط  التي تكون  7 أو 10 سنوات".

ولفت طارق عوض :"  المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين الأولى على السيارة والثانية على المواطن وتلك الوثائق بأسعار مخفضة بقيمة 50%  عن مثيلتها خارج المبادرة ".

وتابع :"  الدولة توفر حافز اخضر للمواطن وهو مقدم للسيارة الجديدة ويتم تسديده لشركات السيارات نيابة عن المواطن بحوالي 10 % من قيمة السيارة الجديدة بحد اقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 45 الف جيحة، والميكروباص 65 الف جنيه".

وأكمل عوض :" على الموقع الالكتروني فهناك 37 ألف طلب ينهون إجراءات استلام السيارات الجديدة ، ومنذ أبريل 2021 تم تسليم أول باكورة من انتاج السيارة الجديدة للمواطنين  وحتى الآن تم تسليم 3500 سيارة جديدة ما بين ملاكي وأجرة وميكروباص"، مضيفا:"  يتم استلام السيارات القديمة  عن طريق  لجان فنية مختصة من اجل تخريد السيارات  وطمس معالمها و ارقام الموتور والشاسيه ويتم تقطيع السيارات وطحن الزجاج وصهر الحديد وإعادة التدوير في صناعات اخرى".

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