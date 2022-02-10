الهلال الأحمر: بدأنا تطعيم المواطنين ضد كورونا من خلال 10 منافذ

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، إن الجمعية بدأت في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بناء على البرتوكول الموقع مع وزارة الصحة والسكان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن الهلال الأحمر لديه 10 منافذ في المحافظات من أجل تطعيم المواطنين، منوهًا إلى أن هناك فرقا متحركة أيضَا لتقديم اللقاح.



وأوضح أنهم ساعدوا وزارة الصحة من أجل فتح منافذ لتلقى اللقاح، مؤكدًا أننا مستمرون حتى يتم تقديم اللقاح من خلال جميع منافذ الجمعية على مستوى الجمهورية.





