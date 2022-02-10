التموين: مشاركة 1800 محل في الأوكازيون الشتوي حتى الآن.. فيديو

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عدد المحلات التي تشارك في الأوكازيون الشتوي تجاوز 1800 محل، معقبا: "عدد غير مسبوق".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: " مدة الأوكازيون الشتوي شهر وكل محل يستفاد لمدة 15 يوم"، لافتا: "على صاحب المحل الذي يريد الاشتراك في الأوكازيون الشتوي التوجه لمديرية التموين التي تقع في نطاق المحل بالأوراق للحصول على التصريح الخاص بالأوكازيون الشتوي".

وأشار: "صاحب المحل هو الذي يحدد نسبة الخصم والتي قد تكون 30% على بعض الأصناف وقد تصل إلى 60% على بعض الأصناف"، مؤكدا: "دور وزارة التموين هو الرقابة، والتأكد من الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأكثر من السعر المحدد، وإصدار فاتورة للمستهلك، وعدم طرح أي سلع معيبة أثناء الأوكازيون الشتوي".

وأوضح: "يتم التأكد من الأسعار من خلال الفواتير التي يتم تقديمها قبل وبعد الأوكازيون"، مردفا: "هناك تكثيف للحملات على المحلات ويتم عمل قضية فورا للمخالفين والتي قد تصل الغرامة إلى مليون جنيه".