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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

صدى البلد

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا منشور الطبيب محمد الشرقاوي  والذى عرف باسم "طبيب الدمرداش" والمستقيل حديثا من مستشفى الدمرداش الجامعي التابعة لجامعة عين شمس وحظى بتعاطف كبير من رواد التواصل الاجتماعي، وتم تداول المنشور الخاص بالاستقالة عن نطاق واسع.


رواية طبيب الدمرداش

وقال طبيب الدمرداش محمد الشرقاوي في منشوره: "النهارده خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس وأنا والله لا عايز أبقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقى بسهولة في مستشفيات الجامعة ".

 

وأضاف طبيب الدمرداش ، أن "مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بتفضيل من هم أقدم فى التعيين حتى وأن كانوا من نفس الدرجة العلمية وتخرجوا فى نفس العام، بالإضافة إلى غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل المستشفى".

 

وتابع طبيب الدمرداش "الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللى استلم قبلك له أفضلية عليك - وطبيعي جدا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور - لكن للأسف الشديد اللى بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه أنه ينام أو يروح بيتهم أو حتى يروح ياكل، والكلام دا مش مبالغة.

 

ولمتابعة آخر تطورات قضية طبيب الدمرداش وتفاصيلها الأخيرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

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