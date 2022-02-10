عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع “الفلك”.. مطران طنطا: يجب تنمية قدرات أصحاب متلازمة الدوان منذ الصغر.. فيديو

ل نيافة الانبا بولا،
ل نيافة الانبا بولا، مطران طنطا

قال نيافة الانبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن فكرة مشروع “الفلك”، جاءت، بعد قيام سيدة لديها ابن يعاني من متلازمة دوان، وطالبتني بالتواجد بالكنيسة من أجل رعايته، مؤكدا أن تلك السيدة قامت بتحريك مشاعري وفكرت في دعم تلك الفئة.

 

وأضاف الانبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أصحاب متلازمة دوان يجب أن يتم تنمية قدراتهم منذ الصغر، مشيرا إلى أن هناك خدمات تتم في الكنيسة لأصحاب متلازمة دوان.

 

وتابع مطران طنطا وتوابعها، أن الإقامة الدائمة  تكون من سن 18 فما فوق ولكن كان لا بد من الكنيسة أيضا أن يتم استقبال أطفال من سن 4 سنوات صباحا  لتنمية مهاراتهم.


وأشار  نيافة الانبا بول  إلى أنه طلبت من المهندس عند القيام بمشروع “الفلك” القيام برموز إسلامية واضحة، لتعليم الصلاة، وتم التعاون مع أحد الشيوخ لتعليم الأطفال الدين الإسلامي أيضا. 

 

الكنيسة صدى البلد كنيسة تفاصيل الاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

ترشيحاتنا

بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

حقها رجع ..القصة الكاملة لواقعة ابتزاز هايدي بنت الشرقية..شاهد

والد بوسي يشكو جحود بناته الأربعة رغم مرضه وديونه

الخارجية: مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية لحفظ استقرار بلادهم

هل زوجته ضمنهم.. أسرة أبو جبل تظهر فى برنامج منى الشاذلي.. شاهد

قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.. الهلال يعلن عودة قائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

فيديو

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ