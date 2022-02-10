مشروع “الفلك”.. مطران طنطا: يجب تنمية قدرات أصحاب متلازمة الدوان منذ الصغر.. فيديو

قال نيافة الانبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن فكرة مشروع “الفلك”، جاءت، بعد قيام سيدة لديها ابن يعاني من متلازمة دوان، وطالبتني بالتواجد بالكنيسة من أجل رعايته، مؤكدا أن تلك السيدة قامت بتحريك مشاعري وفكرت في دعم تلك الفئة.

وأضاف الانبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أصحاب متلازمة دوان يجب أن يتم تنمية قدراتهم منذ الصغر، مشيرا إلى أن هناك خدمات تتم في الكنيسة لأصحاب متلازمة دوان.

وتابع مطران طنطا وتوابعها، أن الإقامة الدائمة تكون من سن 18 فما فوق ولكن كان لا بد من الكنيسة أيضا أن يتم استقبال أطفال من سن 4 سنوات صباحا لتنمية مهاراتهم.



وأشار نيافة الانبا بول إلى أنه طلبت من المهندس عند القيام بمشروع “الفلك” القيام برموز إسلامية واضحة، لتعليم الصلاة، وتم التعاون مع أحد الشيوخ لتعليم الأطفال الدين الإسلامي أيضا.