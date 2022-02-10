مهندس مشروع الفلك: يتوافق مع رؤية السيسي في الاهتمام بذوي الهمم|فيديو

قال سامر أحمد سمير، المهندس الاستشاري “لمشروع الفلك”، إن المشروع له دور إنساني كبير، مؤكدا أنه يتفاعل مع فئة من المجتمع ويدعمها بشكل كبير خاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة ومتلازمة الداون.

وأضاف سامر أحمد سمير، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،انه تم التوافق من خلال هذا المشروع، مع فكرة الرئيس السيسي بالاهتمام بتلك الفئة.

وتابع سمير، أن الدور الأرضي بمشروع الفلك، سيكون طبي لتشخيص أصحاب ذوي الهمم، والتوصل معهم بفصول خاصة، والعمل على تنمية العلاقات الانسانية.

وأشار المهندس الاستشاري “لمشروع الفلك” إلى أن "مشروع الفلك" هو مشابه "لفلك نوح"، وتعني الحياه الجديدة للانسانية بالكامل".