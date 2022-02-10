والد الفنانة بوسي منفعلا على الهواء بسبب ابنته: كفاية فضايح

انفعل محمد شعبان، والد المطربة بوسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائلا "كفاية فضايح، ولادي التانيين زعلوا مني إني طلعت واتكلمت عنها في أكثر من فيديو، قولتلهم أنا تعبان وانتوا مبتسألوش ولا تعرفوا عني حاجة".

وتابع: “ابنتي لم تستجب لاستغاثته المتكررة بشأن حالته الصحية والمادية، موضحا أن بعض الأشخاص قالوا له إنها أنكرت كل كلامه وأنه لم يحدث كما ذكره”.

وأضاف محمد شعبان: "خليها تنكر براحتها، هي عايزة تسيب أبوها تعبان كده، "أنا عليا 17 ألف جنيه ديون، وكنت منتظر بوسي تبعتلي فلوس عشان أسددهم، بس للأسف هي مبعتتليش غير 2000 جنيه بس".

