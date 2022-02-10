نتائج مبارايات الدوري السعودي اليوم.. الشباب يهزم ضمك.. والفيحاء يتعادل مع الفيصلي

حقق الشباب فوزاً صعباً أمام ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الفريقين التي تأتي في افتتاح مباريات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لوسيانو فيتو هدف الشباب الأول في الدقيقة الرابعة عشر٬ ونجح ايميليو زيلايا في تسجيل هدف التعادل لفريق ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى نجح كارلوس جونيور في تسجيل هدف الفوز لفريق الليوث في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

ويحتل ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ30 نقطة بعد الخسارة اليوم من الشباب بهدفين مقابل هدف.

كما حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء وجاره الفيصلي في ديربي المجمعة، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



حصد الفيحاء نقطته 26 في المركز السادس، وزاد رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز 11.