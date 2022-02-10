كأس إيطاليا .. فيورنتينا يتأهل لنصف النهائي بعد الإطاحة بـ أتالانتا

حقق فريق فيورنتينا فوزاً قاتلاً على حساب نظيره أتالانتا، بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كأس إيطاليا، ليحجز فيورنتينا مقعداً في المربع الذهبي.



وسجل فيورنتينا هدف التقدم عن طريق كريستوف بياتيك من ركلة جزاء في الدقيةق 9، وتعادل أتالانتا عن طريق دافيد زاباكوستا في الدقيقة 30.



وفي الدقيقة 56 سجل أتالانتا هدف ثاني عن طريق جيريمي بوجا، في حين ادرك فيورنتينا التعادل عن طريق كريستوف بياتيك في الدقيقة 71.



وتمكن فيورنتينا من تسجيل هدف ثالث عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 90+3.

وينتظر الفيولا، في نصف النهائي المقرر يوم 2 مارس، الفائز من مواجهة يوفنتوس وساسولو، التي الآن٬ ويجمع نصف النهائي الآخر بين إنتر وميلان.