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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"التخطيط" تكشف تفاصيل مشروع رواد 2030,,فيديو

غادة خليل
غادة خليل

قالت غادة خليل  مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن المشروع  يستهدف تعليم الشباب كيفية خلق وظائف لأنفسهم وعدم الانتظار في طابور التوظيف .


وأضافت غادة خليل في  حوارها على قناة " إكسترا نيوز "، :" هدف رواد 2030 هو تعليم الشباب عن طريق مبادرات كثيرة لخلق وظائف للشباب  واستغلال الطاقات للتفكير في مشروعات توفر فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

وتابعت :" تم  العمل على محور التعليم  واطلقنا مبادرات منها ماجستير مهني في ريادة الاعمال، ودبلومة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشهادة متخصصة في ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية ".

وأكملت  مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط،:" أطلقنا حملة المليون ريادي من أجل توعية الشباب بفكر ريادة الأعمال وخلق 50 الف شركة ناشئة جديدة حتى 2030 تشارك في الاقتصاد المصري ".

 

ولفتت “خليل” :" تم العمل على محور حاضنات الأعمال والوزارة أنشأت 10 حاضنات الأعمال  التي يقوم  بدعم رواد الأعمال بهدف تحويل الفكرة لمشروع حقيقي ،  والحاضنات تقدم دعم مالي وتقني وفني للشباب أصحاب أفكار المشاريع ".
 


 

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