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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتقلنا لمرحلة الندرة المائية..

وزير الري: لدينا عجز 54 مليار متر مكعب من المياه.. فيديو

وزير الري
وزير الري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن القناطر الخيرية من أشهر قليلة كانت مكانا مهملا لم يمس لمدة 60 سنة دون تطوير أو تأهيل أو صيانة، مؤكدا أنه كان لا بد أن يعلم الجمهور المجهودات الكبيرة التي تمت فيها.

 

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن هناك 3 أرقام، الناس لازم تعرفها، وهي إن احتياجاتنا من المياه تصل نحو 114 مليار متر مكعب، واستهلاكنا 80 مليار متر مكعب، ولكن يوجد عجز بنسبة 54 مليار متر مكعب.

 

وتابع محمد عبد العاطي، أن مصادر المياه في مصر، هي مياه النيل والمياه الجوفية والامطار، مؤكدا أن أى تلوث للمياه يعيقنا من عدم استخدامها مرة أخرى .

 

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أنه انتقلنا من مرحلة الوفرة المائية لمرحلة الندرة المائية، مؤكدا أن نصيب الفرد  في تناقص  نتيجة الزيادة السكانية والضغط على الأرض الزراعية والري، ولا بد من وجود وعي عام لدى الجميع من مستخدمي المياه.

 

الامطار الزيادة السكانية المياه الجوفية القناطر الخيرية خالد ميري

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