راغب علامة: كورونا مؤامرة وهدفها تخفيض عدد البشر في الكرة الأرضية

أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن فيروس كورونا مؤامرة على العالم وأنه تأثر مثل باقي البشر مما دار على السوشيال ميديا من أن السبب من خلف جائحة كورونا هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية، قائلا: "طريقة إدارة كورونا في العالم مش مظبوطة وفي حرب في اللقاحات وهي مؤامرة موجودة وكنت خائف أخذ اللقاح في البداية".

وأوضح الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كورونا مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموا أطفال وبالتالي كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم، متابعا: "في ناس ممكن تصنع هذه الفيروسات".

واستكمل: "مثل هذه المؤامرات الخبيثة تدار في الغرف السوداء وفى كل يوم تخويف من شيء والدنيا متطورة، وأصر ان فيروس كورونا مؤامرة من الاشرار على البشر زي ما حصل من حروب أبادت الملايين حول العالم".