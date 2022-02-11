وزير الري : سيتم الانتهاء من 20 ألف كيلو تبطين للترع بحلول عام 2024..فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، كنا في العصور السابقة “ نقوم بإنهاء تبطين لـ 20 كيلو فى سنة، والآن نعمل الـ 20 كيلو في تبطين الترع في يوم وهو معدل كبير ولامس الناس كلها”.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه “خلصنا 4200 كيلو وحتى 30 يونيو القادم من الممكن الانتهاء من 2000 كيلو وبحلول عام 2024 سيتم الانتهاء من 20 الف كيلو تبطين للترع”.

وتابع عبد العاطي، أن "سعادة الناس الواحد بيشوفها في سلوك الناس، أنه لما كنا بنشوف تلوث بصري وقمامة حيوانات نافقة الناس بتبقى زعلانة ولكنه من خلال تبطين الترع عملنا على راحة المواطن.

وأشار وزير الري إلى أن تبطين الترع خلى فيه حاجة جميلة في كل مكان تحسين الذوق العام".